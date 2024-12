Ilveggente.it - Squalifica Sinner, annuncio drammatico: è stato bruttissimo

, che botta: è successo nel momento peggiore.Con loro ha parlato di tutto un po’. Dei progressi fatti negli ultimi tempi, del rapporto con il suo coach, perfino dei buoni propositi per il futuro, inclusi quelli relativi alla “gestione” degli affetti. Chiacchierando con i giornalisti di Esquire Australia, insomma, Janniksi è aperto come mai, forse, aveva fatto prima d’ora.: è(LaPresse) – Ilveggente.itLo dimostra il modo, sincero e spontaneo, in cui, ad un certo punto, ha affrontato il tema più delicato di tutti. Perché era inevitabile che, nell’ambito di una tale intervista a tutto campo, gli venisse chiesto di riavvolgere il nastro e di parlare, tra le altre cose, anche del periodo, nerissimo, in cui ha scoperto di essere risultato positivo ai test antidoping.