Spudoratamente favorito Christian continua a vincere? I telespettatori insorgono | Guarda

Venerdì 6 dicembre è andata in onda una nuova puntata di L'Eredità, il quiz show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Nonostante siano passate diverse settimane, non si placano le polemiche deicontro il campione in carica. In tanti sui social denunciano una sorta di gioco sporco messo in atto dagli autori del programma. Secondo la loro teoria,verrebbedi continuo. Il tutto a discapito degli altri (ignari) concorrenti. "sarà pure bravo - ha scritto su X Mariangela -, ma èquando deve dare la sfida con le parole". "Che il campione è insopportabile è già stato detto?", ha commentato con tanta ironia un altro utente. Insomma:, nonostante le sue schiacciati vittorie, non riesce proprio a entrare nel cuore deiitaliani.