Oasport.it - Scherma, 10 fiorettisti azzurri accedono al tabellone principale in Coppa del Mondo

Leggi su Oasport.it

Arrivano buone notizie da Takasaki, località del Giappone che ospita questo fine settimana la seconda tappa delladeldi, disciplina fioretto maschile. Neldi domani infatti saranno della partita ben dieci, tra cui sette che hanno staccato il pass superando i preliminari, andati agli archivi nella giornata di oggi. I più convincenti sono stati Edoardo Luperi e Davide Filippi, artefici di un percorso netto compiuto durante la fase a gironi con sei vittorie su sei match disputati. Molto bene poi Alessio Di Tommaso e Damiano Di Veroli, bravi a imporsi in cinque assalti su sei. Ha dovuto affrontare ilinvece Giulio Lombardi che, dopo aver incasellato due sconfitte nei gironi, ha superato l’asiatico Leung per 15-7 e il britannico Bird per 15-3.