Romaniaannullato 1turno presidenziali

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.46 La Corte costituzionale della Romania ha annullato il primo turno delle elezioni. Una decisione senza precedenti arrivata dopo che il presidente in carica Klaus Iohannis aveva accusato la Russia di forti ingerenze nelle campagna elettorale. Secondo Iohannis, migliaia di account su piattaforme come TikTok e Telegram erano stati utilizzati per promuovere il candidato filorusso di estrema destra Calin Georgescu, risultato il più votato nel primo turno elettorale.