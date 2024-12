Lettera43.it - Riapertura di Notre-Dame, da Trump al principe William fino a Mattarella: chi ci sarà (e chi no)

Dopo il sopralluogo di Emmanuel Macron tutto pronto a Parigi per ladi. Sabato 7 dicembre nel cuore della Capitale francese saranno presenti capi di Stato, teste coronate, personalità del mondo cattolico: la lista degli invitati è lunga e, da buona tradizione transalpina, trasuda grandeur. Il tutto in un momento politicamente difficile per il Paese e Macron, alle prese con la scelta del nuovo primo ministro dopo la caduta del governo Barnier (il più breve della Quinta Repubblica).Donald(Getty Images).presente, Biden no: al suo posto la first lady JillDonald, neoeletto presidente degli Stati Uniti, farà proprio in Francia la sua prima uscita internazionale dalla riconquista della Casa Bianca. «Ho l’onore di annunciare che mi recherò a Parigi per presenziare alladella magnifica e storica cattedrale di, che è stata completamente restaurata», ha annunciato il tycoon su Truth.