Presidenziali Romania Georgescu a Bbc | Se eletto stop aiuti a Kiev

Roma, 6 dic. (askanews) – Calin, il politico nazionalista che è in corsa per lein, ha dichiarato a Bbc che se verràdomenica nel ballottaggio con l’ex presentatrice tv e candidata pro-Ue Elena Lasconi, interromperà ogni sostegno all’Ucraina: quando gli è stato chiesto se era d’accordo a sostenere l’Ucraina “per tutto il tempo necessario”, come dichiara l’Ue,ha detto “No. Sono d’accordo solo sul fatto che devo prendermi cura del mio popolo. Non voglio coinvolgere il mio popolo”, ha risposto, chiarendo che la, membro dell’UE e della NATO, non avrebbe fornito più supporto militare o politico al suo vicino. “Zero. Tutto si fermerà. Devo occuparmi solo della mia gente. Abbiamo un sacco di problemi anche noi.”, che ha condotto la sua campagnarale unicamente sui social media, ha aggiunto che farà del “popolo romeno” la sua priorità.