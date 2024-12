Ilgiorno.it - Piazza Duomo: acceso l’albero di Natale “a cinque cerchi”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 6 dicembre 2024 – Luci in: questa sera è statoil grande albero diche nel periodo delle feste accoglierà visitatori e passanti in centro. Il tema delle decorazioni di quest’anno è a, in vista dell’appuntamento olimpico e paralimpico di Milano-Cortina nel 2026. L'abete Picea Abies Excelsa arriva da Ponte di Legno, in Val Camonica ed è alto 27,5 metri. Ai piedi dell'albero verrà riprodotto un villaggio natalizio che propone diverse attività di intrattenimento. I commenti il momento dell’accensione all’inaugurazione deldidia Milano, 6 dicembre 2024. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI "Fra un anno e due mesi partiranno i Giochi olimpici, e il mese dopo quelli paralimpici. Saranno eventi eccezionali che punteranno l'attenzione del mondo su Milano, sulla Valtellina e sul Veneto.