Pallamano A Gold Publiesse Chiaravalle il girone di ritorno inizia in Sicilia contro l’Albatro Siracusa

Dopo il successoPressano, la squadra di Guidotti sfida la formazione attualmente quarta in classifica. Solustri: “Fiducia e consapevolezze non mancano”, 6 dicembre 2024 – Seconda trasferta consecutiva per la. Dopo la preziosa e brillante vittoria maturata in casa del Pressano, i biancoblu sono pronti a tagliare il nastro deldidi Serie Adi.Coach Andrea Guidotti e ragazzi si trovano di fronte a un esame durissimo, quello rappresentato dalla corazzata AlbatroTeamnetwork. Ini vantano la quarta piazza della classifica, puntano al tricolore e all’andata si imposero 23-31 nelle Marche. La rivincita è prevista sabato 7 dicembre, alle ore 15.30, al Palas Akradina di. Gara visibile in diretta streaming (canale YouTube della Federazione).