Oscar Piastri, “Contento fin da subito della macchina. Speriamo di mantenere il vantaggio”

Un ottimo venerdì per. Il pilotaMcLaren ha infatti chiuso al secondo posto la seconda sessione di prove libere valida per il GP di Abu Dhabi, tappa finale del lunghissimo Mondiale 2024 di Formula 1. Davvero impressionante l’approccioscuderia britannica, velocissima sul circuito di Yas Marina e adesso sempre più vicina a conquistare il titolo costruttori.Nello specifico l’oceanico si è accomodato alle spalle del compagno di squadra Lando Norris, il quale ha fermato il cronometro a 1:23.517. Il ritardo tra i due è di +0.234, mentre la Haas di Niko Hulkenberg si è posizionata al terzo posto con +0.462 precedendo la Ferrari di Carlos Sainz e la Mercedes di Lewis Hamilton.Una volta arrivato in zona mista,ha commentato quanto fatto: “Penso che sia abbastanza positivo.