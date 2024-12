Oasport.it - Olimpia Milano-ASVEL oggi in tv, Eurolega basket: orario, programma, streaming

Fino a poche settimane fa, sembrava un’tutta in salita per l’. L’EA7 di Ettore Messina, però, è riuscita a cambiare passo: merito per larga misura dell’inserimento di Nico Mannion, capace di dare la svolta con la sua estrema fiducia e di portare a sei vittorie nelle ultime sette partite europee i meneghini.Dall’altra parte arriva l’di Villeurbanne, un record di 5-8 fino ad ora, qualche ex “italiano” in giro per il roster e Nando De Colo sempre pronto a sciorinare pallacanestro. L’ultimo periodo è stato favorevole anche per il club transalpino, capace di tre vittorie nelle ultime quattro partite tra cui quelle con Anadolu Efes e con un sempre più enigmatico Real Madrid, che fuori casa ha vinto solo contro il Barcellona in.Il match traEA7 Emporio ArmaniVilleurbanne vedrà alzarsi la palla a due domani alle ore 20:45.