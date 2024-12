Lettera43.it - Netflix accusata di violazione del copyright per Don’t Look Up

Leggi su Lettera43.it

è statadidelper il filmUp. Di nuovo. Come spiega Variety, infatti, uno scrittore americano ha citato in giudizio lo streamer per aver copiato «la trama, i personaggi ed elementi tematici» del suo romanzo nel lungometraggio con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence diretto da Adam McKay. Si tratta di Darren Hunter, originario della Pennsylvania, che ha riscontrato troppe somiglianze con il suo The Million Day Forecast autopubblicato nel 2015. Il caso ricorda quanto avvenne già nel 2023 con William Collier che presentò una denuncia simile sostenendo cheUp fosse una copia del suo Stanley’s Comet del 2012. Il giudice federale respinse però le accuse ritenendo si trattasse di somiglianze troppo vaghe per giustificare una protezione del diritto d’autore.