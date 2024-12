Mondiale per Club | le squadre che può incontrare l’Inter nella fase ad eliminazione diretta

Leggi su Ilnerazzurro.it

Interpergiornata di ieri sono stati sorteggiati i gironi del nuovoper, competizione totalmente rinnovata che si giocherà nell’estate del 2025 negli Stati Uniti per decretare la squadra campione del mondo tra le trentadue che ne faranno parte.Le formazioni, provenienti da tutto il mondo, sono state divise in otto gironi da quattroe, per, la pescata è stata particolarmente generosa. I nerazzurri infatti si scontreranno con gli argentini del River Plate, i messicani del Monterrey e i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds.Chi potrebbe trovaredelper?Stando a quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, ovviamente il pericolo numero uno è ilargentino di Buenos Aires, un vero e proprio gigante del calcio sudamericano ma anche le altre duenon sono assolutamente da sottovalutare.