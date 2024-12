Mezzogiorno le tante prove di mobilità sostenibile

Leggi su Ildenaro.it

Il Gruppo Eni produce nella Bioraffineria di Gela, in Sicilia, un biocarburante di grande qualità che prende il nome di Hvo (Hydrotreated Vegetable Oil, Olio vegetale idrogenato) in grado di sostituire il diesel fossile con un fortissimo abbattimento delle emissioni di carbonio. Trenitalia, che ha messo sui binari una serie di Intercity con motore ibrido per connettere Calabria Puglia e Basilicata, ne sta sperimentando l’efficacia e assicura che il minor inquinamento rispetto a oggi si può misurare nell’80 per cento e oltre.La società delle Ferrovie dello Stato sta inoltre lavorando a un progetto nei trasporti che premi l’intermodalità nel presupposto che il viaggiatore non sia tanto interessato ai vettori da utilizzare per andare da un posto all’altro quanto all’obiettivo di raggiungere la meta.