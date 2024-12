Liberoquotidiano.it - "Ma se nei 10 anni che avete governato...". La Montaruli zittisce Alessandra Moretti: la verità spacca-Pd | Video

L'Italia sta meglio o è in crisi? Se ne parla a 4 di Sera, su Rete 4, con un duro scontro a distanza tra, europarlantare del Pd, e Augustaesponente di Fratelli d'Italia. "Noi abbiamo un'Italia dove la sanità pubblica è al collasso - stigmatizza la, in collegamento -, dove, e ce lo dicono medici e infermieri, le condizioni di lavoro sono diventate ormai insostenibili, dove sono 5 milioni i cittadini italiani che rinunciano a curarsi perché non c'è spazio nel pubblico e il privato costa troppo e dove i medici che abbiamo formato nelle nostre università vanno all'estero a lavorare perché trovano stipendi più alti e condizioni di lavoro migliori. Questo quadretto che lafa tipo Mulino Bianco non funziona". La, però, non può non intervenire ricordato allaun semplice dato storico, molto spesso dimenticato dalla sinistra: "Ma nei 10chechiuso 130 ospedali".