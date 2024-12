Liberoquotidiano.it - "L'unica soluzione è farli sparire". Luca Zaia, pugno d'acciaio: come fermare i criminali stranieri

In Italia il problema della sicurezza è diventato d'attualità e non riguarda solo macro-reati, ma proprio i micro-che arrivano in Italia da paesi poveri e ogni giorno rubano e borseggiano i cittadini per strada, alle stazioni dei bus e della metropolitana e rendono la vita difficile anche ai turisti. Problema, questo, affrontato di petto dalla Regione Veneto con una sinergia tra il governatoreed il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Quest'ultimo ha dichiarato che “nell'area metropolitana di Venezia tra dicembre e gennaio ci sarà un'immissione di nuove risorse, circa 120 unità di personale, tra le varie forze di polizia. È solo uno step e proseguiremo l'anno prossimo nel sostegno al turnover e al ringiovanimento degli organici su tutto il territorio nazionale”. Di questo tema si dibatte anche a Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento politico di Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio.