Ilfattoquotidiano.it - Lindsey Vonn, la leggendaria sciatrice torna in pista a 40 anni: “Tutto pazzesco e non pianificato”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, la più forte velocista mai vista, è pronta a rimettersi in gioco dopo quasi seidi inattività. La 40enne è attesa da quattro gare Fis (due discese e due super G) in programma oggi 6 dicembre e domenica 8 dicembre a Copper Mountain, Colorado.Si era ritirata dopo il bronzo in discesa ai Mondiali di Are 2019, sfinita dai problemi fisici di una carriera intensissima. La svolta è arrivata otto mesi fa, facendola coincidere con un intervento chirurgico al ginocchio destro che la ha permesso di rimettere gli sci senza provare più alcun dolore. “Avevo un sorriso così grande che mi usciva dal casco” ha ammesso al New York Times, dopodiché ne ha parlato con un’altra leggenda, l’ex tennista Roger Federer, trovando conferma – a differenza dello svizzero – di avere ancora qualcosa da offrire allo sport che l’ha resa un mito.