Lazio Baroni | Vogliamo arrivare più lontano possibile

Tempo di lettura: 2 minuti“A Napoli sarà un’altra partita, ma intanto noi volevamo questa. Era importante passare il turno, mi è piaciuto come ha giocato la squadra. So che arriveranno momenti difficili, noiprovare adpiùin tutte le competizioni”. Così Marco, tecnico della, dopo la vittoria contro il Napoli che vale l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Poi, parlando delle prossime sfide, il tecnico laziale sottolinea come adesso “ci aspettano partite difficili che ci aiuteranno a crescere di livello. A Parma abbiamo giocato meglio che con il Bologna, poi a volte il calcio è così. Noi non dobbiamo mai scendere da questo livello. Sappiamo che sarà dura; ogni squadra ha il suo Dna, noi dobbiamo andare lì a giocarcela“, prosegue. Infine un pensiero su Noslin, grande protagonista della serata: “Lo conosco, è un ragazzo che ha avuto una squalifica in Europa League che non gli hanno dato continuità.