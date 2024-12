Ilgiorno.it - La maxi inchiesta sulla ‘ndrangheta tocca anche il Lario: chi sono i tre fratelli nella rete dei pm

Lecco – Rifiuti, scarti, rottami. Che però per boss, piccioti, amici e amici degli amici valgono oro. Cambiano - non tutti - i protagonisti, ma la trama, i luoghi e i modisempre gli stessi. Un déjà vu. Prima l’Crimine-Infinito del 2010, con macerie, immondizia e relitti di cantiere di ogni genere intombate sotto strade, ferrovie e ospedali. Poi con Cardine Metal money, nel 2021 con un traffico di rifiuti,radioattivi e un giro milionari di evasione. E ora di nuovo ieri, con l’arresto in carcere di 25 indagati e altri 8 ai domiciliari in mezza Lombardia, tra cui una suora, al termine di un’indagine coordinata dai magistrati dell’Antimafia bresciana per armi, usura, ricettazione, spaccio e riciclaggio, tramitesocietà di rottami e metalli. Tra i convoltilecchesi e comaschi.