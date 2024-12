Inter-news.it - Inter-Parma 3-1, le statistiche: gara a senso unico San Siro!

è terminata da qualche minuto sul risultato di 3-1,valida per la quindicesima giornata di Serie A. Di seguito leufficiali della partita.DATI – L’conferma la sua forza casalinga battendo ilcon un netto 3-1 nella sfida valida per la 15ª giornata di Serie A. I nerazzurri hanno imposto il loro gioco per tutta la partita, dimostrando la loro superiorità tecnica e tattica. Il risultato finale, seppur condizionato da un autogol del, rispecchia pienamente la prestazione dominante dell’. La squadra di Simone Inzaghi ha registrato ben 18 tiri totali, di cui 5 nello specchio della porta, contro l’tentativo efficace degli emiliani. Questo dato evidenzia il controllo assoluto dei padroni di casa, che non hanno mai realmente rischiato di compromettere il risultato.