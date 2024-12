Puntomagazine.it - Il ricco Natale al Palazzo Reale di Napoli

Leggi su Puntomagazine.it

L’albero e le iniziative che accolgono i visitatori fino alla fine delle feste. Dal 7 dicembre al 4 gennaio aperture serali il sabato a prezzi ridotti inizia in questo week end un dicembre di iniziative e aperture straordinarie che accoglieranno i visitatori deldifino alla fine delle vacanze natalizie.L’alberoCome ormai consuetudine il grande albero disullo Scalone d’Onore, visibile sia dal Cortile che da Piazza Trieste e Trento, illuminerà le giornate di dicembre con le luci e il suo dress code che cambia ogni anno. Per questoè il blu il colore dominante e ai piedi dell’albero alto 12 metri sarà posizionato, come da tradizione, uno scatolone dentro il quale i visitatori potranno imbucare una lettera con pensieri e desideri per il prossimo anno.