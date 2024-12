Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte e non solo: parla Oscar Damiani

Hato nondel, agente ed ex calciatore, a ‘1 Station Radio’. Di seguito le sue parole rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’. Il Parma ha dimostrato di saper mettere in difficoltà le grandi: sarà un match difficile anche per l’Inter?“Ovviamente sì. L’Inter è una squadra forte e sta facendo molto bene, ma anche il Parma, contro le top, gioca un bel calcio, con un impianto di gioco collaudato. Sarà una partita aperta. Speriamo di assistere a un bel match”.NonilSubito dopo ci sarà Atalanta-Milan, il big match di questa quindicesima giornata. L’Atalanta vola sulle ali dell’entusiasmo, ma il Milan sembra rendere meglio nelle coppe. Può essere una questione di motivazioni?“Le motivazioni ci sono sempre, ma in competizioni come le coppe gli episodi fanno la differenza.