Il magistrato della mail su Giorgia Meloni pericolosa | Mi candido all’Anm

Leggi su Open.online

Un mese e mezzo fa il procuratore generaleCassazione Marco Patarnello è finito sui giornali. A causa di una. Quella in cui ha definito l’attacco del governoai giudici «più pericoloso e insidioso» rispetto a quello di Berlusconi. Al CorriereSera Patarnello oggi dice di non essere pentito: «Si trattava di uno scritto destinato ai colleghi dell’Anm, ed era un invito ad essere uniti e mettere al centro gli interessigiustizia egiurisdizione». E aggiunge che anche se la sua è una valutazione sbagliata, «ma l’unico modo per stabilirlo è confrontarsi lealmente sugli argomenti». Patarnello non si nasconde il fatto che la premier non abbia «ragioni personali», a differenza degli anni precedenti.La separazione dei poteriMa secondo Patarnello «questo impone alla magistratura associata un doppio onere, maggiore rispetto passato: essere in grado di rivolgersi al Paese, con argomentazioni che rendano chiari gli effetti di quelle iniziative, negativi per i cittadini non per noi; e poi fare i conti con noi stessi, chiedendoci quali errori abbiamo commesso, da magistrati, e come possiamo impegnarci per migliorare il servizio che rendiamo ai cittadini.