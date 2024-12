Top-games.it - I migliori cosplay di Assassin’s Creed

Valhalla è l’ultimo capitolo uscito dai ragazzi di Ubisofte nonostante alcuni punti carenti che vengono ereditati anche dai precedenti “reboot” della saga, iniziato con Origins (che al tempo riuscì davvero a stupire per il cambio repentino di genere, il nuovo motore grafico AnvilNext 2.0 e una storia totalmente nuova), riprende alcune meccaniche davvero interessanti sia dai precedenti Origins e Odyssey sia dai giochi più vecchi)La media complessiva dei voti si attesta su un onesto 8.0che comunque lo rende un gran gioco. abbandona il sistema di parametri e livelli come i precedenti e si va avanti coi punti abilità che si sbloccano livello per livello.Ma comunque, generalizzando il discorso,ha appassionato tantissimi utenti in giro per il mondovuoi per la sua trama che va a braccetto con fatti di storia reale e quasi sempre contestualizza il personaggio “romanzato” in maniera davvero seria e profonda, calibrata ad hoc col periodo storico di riferimentovuoi per il suo stile di gioco davvero stylish, vuoi perchè hanno innovato tanto nel tempo ma dopo Black Flag hanno pure raggiunto il picco più basso dal punto di vista stilistico e del gameplay (ormai stagnante)ma nel bene e nel male, ormai questo gioco è un cult, che piaccia o meno.