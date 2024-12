Isaechia.it - Gustavo Rodguez, gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute e il post social della figlia Cecilia

Rodriguez, papà di Belén, è rimasto coinvolto in un incendio divampato ieri mattina, giovedì 5 dicembre, in un capannone a Gallarate, in provincia di Varese.Il 65enne ha riportato un’intossicazione e ustioni su alcune parti del corpo, principalmente viso e arti.Attualmente si trova in prognosi riservata, sedato, nel reparto ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano, ma le suesono ritenute stabili. L’uomo sarebbe fuori pericolo di vita, in quanto le fiamme non avrebbero raggiunto né danneggiato gli organi vitali.Gli agenti di polizia sono giunti sul luogo dell’incendio per procedere con tutti i rilievi del caso, ma la dinamica dell’incidente resta ancora da verificare. Non è ancora noto l’innesco da cui è scoppiato l’incendio, ma gli operai di altri laboratori vicini al capannone, hanno raccontato di aver visto l’ex naufrago avvolto dalle fiamme correre fuori dall’edificio urlando.