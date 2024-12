Abruzzo24ore.tv - Federico Arnone tra i protagonisti della Festa dello Sport del CONI 2024

L'Aquila - Celebrati i traguardi di atleti e dirigenti abruzzesi durante la cerimonia che ha premiato le eccellenzeive regionali. Lo scorso venerdì, 29 novembre, presso l’elegante Hotel Manhattan di Sulmona, si è svolta la, l’evento annuale organizzato dalL’Aquila, in collaborazione con ilAbruzzo e la Regione Abruzzo, per celebrare i successi di atleti e dirigenti che hanno portato lustro alla regione nel panoramaivo nazionale. La serata ha rappresentato un momento di riconoscimento per coloro che si sono distinti per talento, dedizione e risultati. A condurre con professionalità ed entusiasmo la manizione è stato il giornalistaivoRAI, il Dott. Andrea Fusco, che ha saputo valorizzare i successi degliivi premiati, alternando momenti di riflessione a momenti di celebrazione.