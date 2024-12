Espulsione immediata Grande Fratello altro caso | lo chiamano in confessionale il pubblico sente tutto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Fuori dalormai si parla tutti i giorni di provvedimenti pesanti come la squalifica a Lorenzo Spolverato. Il modello si è più volte distinto per atteggiamenti giudicati sopra le righe e aggressivi ma ora ilchiede la squalifica di unconcorrente per presunta bestemmia pronunciata nella casa. Nella storia del reality sono stati tanti gli inquilini a essere stati cacciati per questo motivo.Il primo a essere squalificato dal GF è stato Guido Genovesi a seguito di una reazione nervosa. Il concorrente fu invitato a lasciare la casa subito. Poi è stata la volta di Mirko Sozio, Matteo Casnici, Pietro Titone e Nathan Lelli. Anche la lista degli inquilini vip squalificati è lunga: il conduttore Marco Predolin, il comico Gianluca Impastato, Denis Dosio e Stefano Bettarini tra gli altri.