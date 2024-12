Ilrestodelcarlino.it - È morto Pietro Peroni, Ascoli piange uno dei suoi figli più amati

, 6 dicembre 2024 – La città diuno deipiù. Se ne è andato ieri sera, ex dirigente della Uniroyal Manuli prima e del Gruppo Gabrielli poi, dove si occupava della gestione banche e riconciliazioni. Ha lottato strenuamente contro un male incurabile soffrendo tantissimo nelle ultime settimane e lasciando poi nel dolore e nella tristezza tutta la sua famiglia e i numerosi amici. Andato in pensione nel 2011, negli ultimi anni gestiva anche uno studio di amministrazione di condomini. Impegnato da sempre nel mondo del tennis dove era Giudice Arbitro e Fiduciario Provinciale e poi componente regionale della Federazione, e nella delegazione provinciale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, era molto conosciuto come grande maratoneta. Per 15 anni ha partecipato alla ‘100 km del Passatore’ gara podistica durissima che sottopone gli atleti a sforzi fisici notevoli.