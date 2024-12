Oasport.it - Dove vedere in tv gli Europei di cross 2024: programma, canale in chiaro, streaming. C’è Nadia Battocletti

Glidisi disputeranno domenica 8 dicembre ad Antalya (Turchia): sui pratoni della località anatolica andrà in scena la rassegna continentale riservata alla corsa campestre, ultimo grande appuntamento di questo anno solare e pilastro dalla stagione riservata alle gare abitualmente nel fango. Si preannuncia una giornata altamente appassionante e avvincente, con l’Italia che cercherà di essere grande protagonista e di ottenere risultati di urlo per concludere in bellezza un’annata agonistica davvero molto soddisfacente.Riflettori puntati su, che dopo l’argento conquistato dodici mesi fa andrà a caccia del bottino grosso. L’argento olimpico dei 10.000 metri, nonché Campionessa d’Europa su 5000 e 10.000 metri, è reduce dal terzo posto alla Cinque Mulini e dal sigillo di Alcobendas.