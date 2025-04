Corpo di una donna in riva al Serio | nessun segno di violenza ma non si esclude alcuna ipotesi

donna rinvenuto sul greto del fiume Serio ad Alzano Lombardo al confine con Ranica. Qui, a poche decine di metri dalla pista ciclabile, sotto il cavalcavia della trafficatissima provinciale della Val Seriana verso le 11 di domenica è scattato l’allarme. Un passante ha segnalato il Corpo senza vita di una donna riversa sulla riva del fiume Serio.Il Corpo, parzialmente svestito, aveva segni che tuttavia non sarebbero riconducibili a violenza. La vittima, senza documenti, potrebbe avere una trentina d’anni, mentre è sconosciuta la nazionalità.Sul posto i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 che hanno subito lasciato il lavoro ai carabinieri e agli inquirenti coordinati dalla Procura di Bergamo, con il pubblico ministero Giulia Angeleri incaricata dell’indagine. Bergamonews.it - Corpo di una donna in riva al Serio: nessun segno di violenza, ma non si esclude alcuna ipotesi Leggi su Bergamonews.it Alzano Lombardo. Il cielo terso di domenica 6 aprile non potrebbe essere più in contrapposizione al mistero del cadavere di unarinvenuto sul greto del fiumead Alzano Lombardo al confine con Ranica. Qui, a poche decine di metri dalla pista ciclabile, sotto il cavalcavia della trafficatissima provinciale della Val Seriana verso le 11 di domenica è scattato l’allarme. Un passante ha segnalato ilsenza vita di unariversa sulladel fiume.Il, parzialmente svestito, aveva segni che tuttavia non sarebbero riconducibili a. La vittima, senza documenti, potrebbe avere una trentina d’anni, mentre è sconosciuta la nazionalità.Sul posto i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 che hanno subito lasciato il lavoro ai carabinieri e agli inquirenti coordinati dalla Procura di Bergamo, con il pubblico ministero Giulia Angeleri incaricata dell’indagine.

