Papa Francesco, il suo medico svela al Tg1: "Ecco la verità. Succederà presto!"

Roma – “Ilnon è più malato. È in convalescenza”. A rassicurare sulla salute diè stato Sergio Alfieri, coordinatore dell’equipe medica che segue il Pontefice, in un’intervista al Tg1, all’indomani della sorpresa in piazza San Pietro, doveè apparso al termine della messa per il Giubileo dei malati.Alfieri ha spiegato che i problemi riscontrati durante il recente ricovero erano legati a una fase di immunodepressione, ma che oggi “non è più immunodepresso, adesso non è più malato”. Il Pontefice ha da poco concluso le prime due settimane di convalescenza: “Speriamo che rispetti le altre sei”, ha aggiunto il, sottolineando l’importanza di non forzare i tempi del recupero.Quanto alla decisione di affacciarsi oggi in piazza, Alfieri ha precisato: “È lui che decide.