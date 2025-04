Unahotels-Milano 87-78 | una fantastica Reggio domina la corazzata Olimpia

Reggio Emilia, 6 aprile 2025 – Una meravigliosa Unahotels sconfigge, con aggressività, intensità, talento e una difesa strepitosa l’Olimpia Milano, battendo per la prima volta quest’anno una delle prime quattro squadre della classifica e cogliendo un successo importantissimo sulla strada verso la conquista dei playoff, volgendo a loro favore, tra le altre cose, la differenza canestri con le "scarpette rosse" stesse. Diversi i protagonisti di serata, a partire da Kenneth Faried, dominatore dei tabelloni per tutta la partita, ben coadiuvato da un Barford favoloso nel primo tempo, da uno Smith davvero “chirurgo” in diversi momenti, e da un Winston bravissimo a caricare di falli la difesa avversaria. Tutti i biancorossi hanno comunque messo mattoncini importanti, e non a caso l’ovazione del pubblico del PalaBigi a fine match è stata collettiva, con cori per tutti i reggiani. Sport.quotidiano.net - Unahotels-Milano 87-78: una fantastica Reggio domina la corazzata Olimpia Leggi su Sport.quotidiano.net Emilia, 6 aprile 2025 – Una meravigliosasconfigge, con aggressività, intensità, talento e una difesa strepitosa l’, battendo per la prima volta quest’anno una delle prime quattro squadre della classifica e cogliendo un successo importantissimo sulla strada verso la conquista dei playoff, volgendo a loro favore, tra le altre cose, la differenza canestri con le "scarpette rosse" stesse. Diversi i protagonisti di serata, a partire da Kenneth Faried,tore dei tabelloni per tutta la partita, ben coadiuvato da un Barford favoloso nel primo tempo, da uno Smith davvero “chirurgo” in diversi momenti, e da un Winston bravissimo a caricare di falli la difesa avversaria. Tutti i biancorossi hanno comunque messo mattoncini importanti, e non a caso l’ovazione del pubblico del PalaBigi a fine match è stata collettiva, con cori per tutti i reggiani.

