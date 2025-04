Inter-news.it - Inter, difendi come in Champions League e attacca come in Serie A!

La stagione dell’, traA e, è ormai entrata nel vivo. Dopo la delusione di Parma arriva il Bayern Monaco. Nel doppio confronto serve la perfezione: ecco qual è.POSTULATO – Pungiun’ape e volauna farfalla, diceva tempo addietro un uomo che qualche pagina di storia sportiva l’ha pur scritta, ossia Cassius Marcellus Clay, ai posteri Muhammad Ali. Ecco, l’prenda questo postulato e lo trasformi in maniera tale da creare la ricetta perfetta per vincere il prestigioso doppio confronto contro il Bayern Monaco in. Martedì il primo atto, il 16 il secondo. Prima l’Allianz Arena, teatro della finalissima del 31 maggio, poi la Scala del Calcio di San Siro. Otto giorni per scrivere la storia, proprioha fatto “The Greatest”. Il postulato in casaè il seguente: difendereinreinA.