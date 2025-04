Liberoquotidiano.it - "Dai tortellini?". Bonelli sbotta in tv | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Angelonon ci sta. Il portavoce di Europa Verde di fronte ai dazi perde le staffe. Accade a 4 Di Sera dove contesta le mosse del presidente americano: "Trump ha detto che il 2 aprile è stato il giorno della liberazione degli Usa, ma da cosa? Dai tortellni e dal Parmigiano Reggiano?". Sempre, qualche ora prima, ha partecipato alla piazza bolognese per un'Europa unita. E anche da qua non sono mancati attacchi alle misure imposte dal tycoon: "Dobbiamo dire no ai dazi avviati da Trump, - ha tuonato - che rappresentano una vera e propria estorsione economica contro il pianeta e contro l'Europa. Di fronte a questa minaccia, l'Europa deve rispondere in modo unito, costruendo un'Europa della pace, capace di rafforzare la transizione ecologica ed energetica". E ancora: "Trump vuole che compriamo armi e gas da lui, ma noi dobbiamo reagire rendendo l'Europa autonoma dal punto di vista energetico, fondata sulle rinnovabili e impegnata nella transizione ecologica.