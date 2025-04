Promozione l' Atletico Piombino domina il San Miniato ma non basta per salvarsi saranno playout contro il Geotermica

Atletico Piombino domina 5 a 1 contro il San Miniato ma non basta per salvarsi direttamente a causa del successo della Ginestra Fiorentina sul campo dell'Atletico Maremma, saranno playout contro il Geotermica, fattore campo il 27 aprile per i nerazzurri. Tornando al match, i padroni di casa.

