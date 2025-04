Roma-Juventus 0-1 LIVE | inizia il secondo tempo

Roma passa dal match contro la Juventus delle ore 20.45, con uno Stadio Olimpico pronto a spingere i giallorossi verso una vittoria che permetterebbe di agganciare i bianconeri in classifica. La formazione di Claudio Ranieri dovrà provare a sfruttare l'energia e la fiducia derivante dai risultati ottenuti da inizio 2025 per continuare la propria rimonta. Segui la Diretta LIVE del match insieme a noi su SololaRoma.it.Pochi secondi fa6 Aprile 2025 21:50 21:50inizia il secondo tempoAl via il secondo tempo tra Roma e Juventus.1 minuti fa6 Aprile 2025 21:49 21:49Sostituzione Roma45?- Fuori Hummels per Shomurodov.19 minuti fa6 Aprile 2025 21:32 21:32Proteste della Roma alla fine del primo tempoFinisce il primo tempo tra le polemiche.

