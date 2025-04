Mistero del corpo di una donna trovato in riva al Serio | non si esclude nessuna ipotesi

Mistero del cadavere di una donna rinvenuto sul greto del fiume Serio ad Alzano Lombardo al confine con Ranica. Qui, a poche decine di metri dalla pista ciclabile, sotto il cavalcavia della trafficatissima provinciale della Val Seriana verso le 10 di domenica è scattato l’allarme. Qualcuno ha segnalato il corpo senza vita di una donna riversa sulla riva del fiume Serio.Il corpo parzialmente svestito, aveva segni sul corpo: gli unici indizi a disposizione degli inquirenti che per tutta la giornata hanno cercato di rispondere a moltissime domande che avvolgono questo ritrovamento. La vittima potrebbe avere una trentina d’anni mentre è sconosciuta la nazionalità. Nessun riscontro, almeno finora con le denunce di scomparsa. Bergamonews.it - Mistero del corpo di una donna trovato in riva al Serio: non si esclude nessuna ipotesi Leggi su Bergamonews.it Alzano Lombardo. Il cielo terso di domenica 6 aprile non potrebbe essere più in contrapposizione aldel cadavere di unarinvenuto sul greto del fiumead Alzano Lombardo al confine con Ranica. Qui, a poche decine di metri dalla pista ciclabile, sotto il cavalcavia della trafficatissima provinciale della Val Seriana verso le 10 di domenica è scattato l’allarme. Qualcuno ha segnalato ilsenza vita di unariversa sulladel fiume.Ilparzialmente svestito, aveva segni sul: gli unici indizi a disposizione degli inquirenti che per tutta la giornata hanno cercato di rispondere a moltissime domande che avvolgono questo ritrovamento. La vittima potrebbe avere una trentina d’anni mentre è sconosciuta la nazionalità. Nessun riscontro, almeno finora con le denunce di scomparsa.

Mistero del corpo di una donna trovato in riva al Serio: non si esclude l’ipotesi omicidio. Il corpo di una giovane donna riaffiora dal fiume Serio: il mistero della morta senza nome ad Alzano Lombardo. Gli ultimi aggiornamenti sulla tragedia della donna decapitata trovata lungo la ferrovia. Scoperta l'identità del cadavere ritrovato in Brianza: si tratta di Karine Cogliati, ma la sua morte resta un mistero. Il mistero della donna decapitata sui binari del treno della stazione di Desio: si indaga sull'identità. Cadavere con segni di violenza in strada a Farra D'Alpago, mistero sulla morte della donna. Ne parlano su altre fonti

Il corpo di una giovane donna riaffiora dal fiume Serio: il mistero della morta senza nome ad Alzano Lombardo - Bergamo, il cadavere trovato sul greto del fiume sotto un cavalcavia. L’autopsia per stabilire le cause della morte e dare un’identità alla donna. Indagini dei carabinieri, non è esclusa alcuna pista ... (msn.com)

Mistero del corpo di una donna trovato in riva al Serio: non si esclude l’ipotesi omicidio - Il corpo parzialmente svestito, aveva segni che non si esclude possano essere di violenza: gli unici indizi a disposizione degli inquirenti che per tutta la giornata hanno cercato di rispondere a molt ... (bergamonews.it)

Mistero a Chiavari: maestra in gita trova il corpo di una donna nel fiume Entella - Gli abitanti di Chiavari, Comune nell’area metropolitana di Genova, sono rimasti scossi dalla notizia del ritrovamento di un cadavere non ancora identificato. A notare il corpo, adagiato sulla sponda ... (msn.com)