ATP di Marrakech Darderi trionfa in finale | l’Azzurro batte Griekspoor

Trionfo di Lucianonel torneo Atp dioggi 6 aprile.vince il suo secondo torneo Atpndo inl'olandese Tallon, n. 1 del seeding in Marocco, con due tie-break 7-6 (7-3), 7-6 (7-4). Dopo la vittoria di Cobolli a Bucarest, per l'Italia arriva il 101° titolo in singolare a livello Atp.Grazie a questa vittoriaentrerà nei primi 50 al mondo.(Fonte Adnkronos)Foto supertennis.tv