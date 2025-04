Sport.quotidiano.net - Crisi Atalanta: tre sconfitte consecutive, senza segnare un gol

Bergamo, 6 aprile 2025 – Blackout. Il primo vero blackout in nove anni di gestione Gasperini. La sconfitta interna con la Lazio rappresenta la terza sconfitta consecutiva,un gol. Difficile trovare un momento così nero nel ciclo gasperiano: è accaduto solo due volte, nel 2018 e nel 2022, di vedere la Dea al tappeto tre volte, ma allora il filotto negativo era arrivato dopo le eliminazioni in Europa League. Ma in quei filotti negativi c’erano stati dei gol. Adesso nessuno. Nerazzurri in caduta libera al Gewiss: da gennaio in sette gare casalinghe di campionato nel 2025 appena quattro punti e appena quattro gol segnati. L’ultimo gol in casa risale al primo febbraio contro il Torino, rete nel primo tempo di Djimsiti. Eppure fino a tre settimane fa la Dea era in piena corsa per lo scudetto, staccata di sole tre lunghezze dalla capolista Inter: adesso i punti di ritardo dai milanesi sono diventati dieci, ma il sogno scudetto è archiviato già dalla scorsa sconfitta di Firenze.