Come finisce il film Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche? La decisione finale di Burnett

finale del film Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche, il tenente Chris Burnett viene finalmente salvato dopo una lunga fuga Dietro le linee serbo-bosniache. Dopo essere sopravvissuto a una serie di scontri violenti e pericolose imboscate, Burnett raggiunge un luogo prestabilito dove viene recuperato da una squadra speciale inviata dal comandante Reigart, che ha disobbedito agli ordini per salvarlo. Poco prima dell’estrazione, Burnett riesce anche a ottenere prove fotografiche cruciali che dimostrano il coinvolgimento delle forze serbe in crimini di guerra. Il film si conclude con Burnett che fa ritorno alla portaerei e, pur avendo l’opportunità di lasciare il servizio attivo, decide di restare in Marina, mentre il comandante Reigart si dimette per aver infranto la catena di comando. Cinemaserietv.it - Come finisce il film Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche? La decisione finale di Burnett Leggi su Cinemaserietv.it Neldelle, il tenente Chrisviene finalmente salvato dopo una lunga fugaleserbo-bosniache. Dopo essere sopravvissuto a una serie di scontri violenti e pericolose imboscate,raggiunge un luogo prestabilito dove viene recuperato da una squadra speciale inviata dal comandante Reigart, che ha disobbedito agli ordini per salvarlo. Poco prima dell’estrazione,riesce anche a ottenere prove fotografiche cruciali che dimostrano il coinvolgimento delle forze serbe in crimini di guerra. Ilsi conclude conche fa ritorno alla portaerei e, pur avendo l’opportunità di lasciare il servizio attivo, decide di restare in Marina, mentre il comandante Reigart si dimette per aver infranto la catena di comando.

Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche: trama, trailer e cast del film con Owen Wilson e Gene Hackman - Behind Enemy Lines - Dietro le linee nemiche è ambientato durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina: ecco trama, trailer e cast! (cinematographe.it)