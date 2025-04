Oasport.it - Elisa Longo Borghini caduta e ritirata al Giro delle Fiandre: l’esito degli accertamenti

AGGIORNAMENTO ORE 21.10.è stata sottoposta a una Tac presso l’ospedale di Oudenaarde e l’esame ha rilevato una commozione cerebrale significativa. Non si segnalano segni di emorragia interna, ma come misura precauzionale resterà sotto stretta osservazione per 24 ore. L’atleta è stata trasferita presso l’ospedale universitario di Gand, dove sarà monitorata nell’unità specializzata di neurologia.—si era presentata con grandissime ambizioni aldopo il trionfo di dodici mesi fa e andava a caccia del terzo sigillo in carriera nella ribattezzata Ronde. La portacolori dell’UAE Team ADQ aveva tutte le carte in regola per fare saltare il banco in questa Classica Monumento, dopo il successo ottenuto quattro giorni fa all’Attraverso le, ma purtroppo è incappata in una bruttaquando mancava un centinaio di chilometri al traguardo di Oudenaarde.