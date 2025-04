Sport.quotidiano.net - Pesaro perde 91-89 a Cremona: ora playoff difficili per la Vuelle

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 6 aprile 2025 -dopo un supplementare (91 a 89) ed ora molto difficile per la formazione di Leka, tranne qualche miracolo, entrare nei. Come diceva un vecchio allenatore slavo (Sinkovic) che allenava ai tempi della palla al cesto, “in questo sport bisogna fare la canestra”. Ela ‘canestra' l'ha fatta quando però la partita non contava tanto da raggiungere nel secondo quarto di gioco i 19 punti di vantaggio. Poisotto la spinta del suo play Washington autore di 25 punti sono tornati sulla scia della Carpegna Prosciutto fino ad arrivare al sorpasso ad inizio dell'ultimo quarto. E qui torna il problema della 'canestra' perché con Ahmad braccato per tutto il campo anche con raddoppia, le altre armi della formazione pesarese non hanno funzionato: tiri pesanti con i piedi in terra e senza avversario davanti sia di Zanotti che di Imbrò non sono andati a segno proprio quando la partita stava correndo punto a punto.