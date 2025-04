Panorama.it - Atalanta, dal sogno scudetto all’incubo: i numeri del 2025

A Gian Piero Gasperini non piace che si usi la parola “crollo” e nemmeno che si discuta se nelle difficoltà dell’possa esserci un ruolo da assegnare all’annuncio da lui stesso fatto che il ciclo a Bergamo è destinato a chiudersi. O a giugno, oppure alla scadenza naturale del contratto nel 2026. Parole dette il 22 febbraio scorso, nel mezzo di un inverno che ha via via gelato tutti i sogni atalantini fino a precipitare il finale di stagione dal Paradiso della lottaal Purgatorio di quella per un posto nella prossima Champions League. Non troppo lontano dall’Inferno di chi dovrà stare fuori, leccandosi le ferite.Senza parlare di crollo o del futuro del suo tecnico, è sufficiente dire che ildell’assomiglia a un piano inclinato di cui non si vede la fine. Quella con la Lazio è stata la terza sconfitta consecutiva dopo l’abbagliante lampo del sacco di Torino (0-4 alla Juventus) che aveva iscritto ufficialmente i bergamaschi alla corsa per il titolo.