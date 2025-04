Internews24.com - Gasperini durissimo: «Crisi per colpa del mio addio all’Atalanta? Sono stupidate»

Leggi su Internews24.com

di Redazioneparla a Sky dopo Atalanta Lazio, gara che ha segnato la terza sconfitta consecutiva della squadra bergamascaIntervistato da Sky Sport,ha parlato così dopo Atalanta Lazio, le dichiarazioni del tecnico della Dea, indalla sconfitta con l’Inter in poi.LE PAROLE – «I dati parlano chiaro. Oggi abbiamo fatto una prestazione di assoluto valore ma non supportata dai gol. Non era facile mettere in difficoltà la Lazio con questa continuità e poi c’è stato il patatrack in difesa come a Firenze. Dobbiamo raccontare un’altra sconfitta ma non nello spirito con cui abbiamo giocato la gara. È una striscia di non vittorie che ci penalizza, poi partite come quella di oggi ancora di più. Dobbiamo avere una grande reazione, quello che non abbiamo fatto in queste tre partite lo possiamo fare nelle prossime, cheancora parecchie»«dopo che ho detto che non rinnoverò? Questa è una stupidata.