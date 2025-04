Baroni | Le seconde linee sono il patrimonio di questa squadra; Tavares? Non credo sia niente di grave ma dovremo vedere

Baroni, tecnico della Lazio, dopo la vittoria ottenuta dai biancocelesti in trasferta contro l’Atalanta Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Lazio contro l’Atalanta. Di seguito le parole del tecnico biancoceleste. VITTORIA – «Parto dall’atteggiamento e dall’energia che la squadra ha messo in campo. Faccio . Calcionews24.com - Baroni: «Le seconde linee sono il patrimonio di questa squadra; Tavares? Non credo sia niente di grave, ma dovremo vedere» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Marco, tecnico della Lazio, dopo la vittoria ottenuta dai biancocelesti in trasferta contro l’Atalanta Marcoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Lazio contro l’Atalanta. Di seguito le parole del tecnico biancoceleste. VITTORIA – «Parto dall’atteggiamento e dall’energia che laha messo in campo. Faccio .

MEDIASET - Lazio, Baroni: "La crescita veloce è merito della squadra, non esistono per me seconde linee". Lazio, Baroni: "Un premio per Hysaj, a Noslin daremo spazio e tempo per crescere. Nessuna seconda linea". Baroni non si accontenta: "Questa Lazio può ancora crescere". Lazio, Baroni: «Dopo Parma c’era dolore. Dele-Bashiru sarà titolare a Napoli». Baroni ringrazia Hysaj e lancia Dele-Bashiru: “A Napoli gioca lui”. Mandas: “Alla Lazio s.... Baroni: "Volevamo passare il turno, fatta una grande partita". Ne parlano su altre fonti

Lazio, Baroni: "Io non ho seconde linee. Hysaj, che partita!" - Marco Baroni, allenatore della Lazio ... non mi piace parlare di seconde linee perché non sono così: io non ho seconde linee. Abbiamo tutti ampi margini di crescita". Infine, su Elseid Hysaj ... (msn.com)

Lazio, in questa fase della stagione serve il contributo delle seconde linee - Nella gara contro l'Atalanta mister Baroni spera di vedere una reazione d'orgoglio della squadra, da parte soprattutto delle seconde linee ... (msn.com)

Lazio, Baroni non fa più rotazioni? Le seconde linee stanno giocando più di prima - Il 5-0 di Bologna ha lasciato strascichi e non sono passate inosservate le dichiarazioni di ieri di Fabiani, dove non viene messo in discussione direttamente Marco Baroni ma un passaggio non è pa ... (tuttomercatoweb.com)