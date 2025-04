Ten Hag allo stadio per Roma-Juventus è ospite dei Friedkin | le ipotesi sul futuro in Italia

ospite speciale della famiglia Friedkin, è in tribuna per il big match: la sua presenza all'Olimpico scatena le voci di mercato, ma al momento tutto tace. Leggi su Fanpage.it Ten Hag è l'speciale della famiglia, è in tribuna per il big match: la sua presenza all'Olimpico scatena le voci di mercato, ma al momento tutto tace.

Ten Hag allo stadio per Roma-Juventus, è ospite dei Friedkin: le ipotesi sul futuro in Italia. Roma, ten Hag nella Capitale. Bocca cucita sul futuro e stasera sarà allo stadio. Ten Hag presente allo stadio Olimpico per Roma-Juve – VIDEO. Roma, ten Hag nella Capitale. Bocca cucita sul futuro e stasera sarà allo stadio. Ten Hag all’Olimpico per Roma-Juve: ecco cosa filtra sulla sua presenza. L’arrivo di ten Hag all’Olimpico: l’entourage smentisce i contatti con la Roma | VIDEO CM.IT. Ne parlano su altre fonti

Ten Hag allo stadio per Roma-Juventus, è ospite dei Friedkin: le ipotesi sul futuro in Italia - Ten Hag è l'ospite speciale della famiglia Friedkin, è in tribuna per il big match: la sua presenza all'Olimpico scatena le voci di mercato, ma al momento ... (fanpage.it)

Ansa: l'ex United Ten Hag allo stadio, ma secondo l'entourage dell'olandese non ci sono contatti con la Roma - Ranieri ritrova Pellegrini, ma solo per la panchina: Soulé con El Shaarawy alle spalle di Dovbyk. Dal 1' anche Hummels. A destra titolare Celik. Tudor punta invece su Nico Gonzalez con Yildiz dietro a ... (sport.sky.it)

Roma, ten Hag nella Capitale. Bocca cucita sul futuro e stasera sarà allo stadio - Erik ten Hag è nella Capitale. L'olandese è arrivato questa mattina all'aeroporto di Fiumicino e si trova in un hotel dell'Eur. Una piccola curiosità: è lo stesso dove hanno alloggiato anche Salah-Edd ... (forzaroma.info)