14enne accoltella coetaneo | Tentato omicidio Fermato dai carabinieri

Un 14enne incensurato è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria dai carabinieri della Compagnia Napoli Centro, gravemente indiziato del Tentato omicidio di un coetaneo. Il fatto è avvenuto nella notte in zona Piazza Dante, cuore della città, dove la vittima era stata attirata con il pretesto di un chiarimento dopo un litigio avvenuto in precedenza.L'incontro si è però trasformato subito in un agguato: il giovane è stato colpito con due coltellate, una al braccio e una all'addome. Quest'ultima, particolarmente profonda, ha provocato una copiosa emorragia che ha richiesto il trasporto immediato al pronto soccorso.Le indagini e l'identificazioneAllertati dalla Centrale Operativa, i militari sono giunti rapidamente sul posto raccogliendo le prime dichiarazioni dalla vittima, che ha riferito di conoscere l'aggressore.

