Sport.quotidiano.net - Serie B, risultati 32esima giornata: il Palermo batte il Sassuolo 5-3, bene lo Spezia contro la Sampdoria

, 6 aprile 2025 – Pioggia di gol in questa domenica diB: in tre partite sono state ben sedici le reti segnate. Al Barbera iltrova la seconda vittoria di fila demolendo ilcon il risultato di 5-3. La squadra di Dionisi domina per i primi 55' portandosi addirittura sul 4-0, per poi subire due gol nell'arco di due minuti dal. All'81' ci pensa ancora Pohjanpalo a far urlare di gioia il Barbera, segnando la sua terza rete dellae portando ila quota 5 gol. L'ultima rete del match è quella di Obiang all'84'. Il Catanzaro non riesce a riagganciare la Juve Stabia in classifica, conquistando un punto che sa di beffa in casail Bari, dato che i biancorossi trovano la rete del definitivo 3-3 al 92' con Favilli. Per la squadra di Longo si tratta di un risultato positivo, dato che scongiura la seconda sconfitta consecutiva e gli permette di non perdere terreno sul Cesena ottavo.