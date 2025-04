Cassino ispettori in ospedale e medici indagati per la morte dello studente caduto dal monopattino

Repubblica.it - Cassino, ispettori in ospedale e medici indagati per la morte dello studente caduto dal monopattino Leggi su Repubblica.it Il giovane ghanese è stato stroncato da un’emorragia interna di cui nessuno si era accorto. Al pronto soccorso gli avevano fatto la Tac alla testa ma non all’addome. Il ministero della Sanità ha chiesto una relazione alla Regione Lazio

