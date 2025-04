Un Posto al Sole anticipazioni 7 aprile | Manuela si prepara a partire Damiano e Viola in crisi

Manuela è arrivato il momento dei saluti, ma non sarà facile come sembrava. Ecco cosa accadrà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda lunedì 7 aprile alle 20.50 su Rai Tre. Nuovo appuntamento domani con Un Posto al Sole, la soap all'ombra del Vesuvio in onda su Rai Tre alle 20.5 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Per Manuela si avvicina il momento della partenza, mentre Damiano e Viola entrano in crisi. + Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nel prossimo episodio. Nell'episodio precedente Nell'ultimo episodio, stanca di sentirsi sempre sconfitta, dopo un forte litigio con Niko, Manuela ha accolto la proposta della gemella Micaela: cambiare vita in un'altra città, Torino. Del resto, anche Micaela ha i suoi motivi per voler partire, dato che Samuel sembrerebbe averla dimenticata una .

