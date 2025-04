Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni, Gianmarco elimina Francesca? Intanto “sceglie” Cristina

Nella nuova puntata direlativa alla registrazione del 6 aprile 2025, il trono diSteri ha vissuto momenti di alta tensione, tra esterne emotive, discussioni accese e litigi in studio. Le corteggiatrici Nadia Di Diodato,Ferrara ePolizzi hanno dato vita a un confronto serrato, svelando fragilità, gelosie e qualche colpo basso. Scopriamo cosa è emerso grazie allefornite da Gemma Palagi., registrazione 6 Aprile 2025:La puntata si è aperta con la richiesta diPolizzi di vedereSteri. Tuttavia, il tronista ha preferito portare in esternaFerrara, decisione che ha scatenato i primi malumori. Un gesto che ha lasciato intendere un’attenzione particolare nei confronti di, mandando in crisi gli equilibri già precari del suo percorso con le altre due corteggiatrici.